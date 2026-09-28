Cristina Almeida cree que "mañana hay que dar una respuesta" con el decreto de vivienda: "Queda poco tiempo de Gobierno, pero mucho para dar soluciones"

Cristina Almeida asegura que, aunque mañana "no se va a solucionar" el problema de la vivienda, el Gobierno debe aprovechar lo que queda de legislatura para "hacer cosas que los otros, si vienen, tengan que quitarlas".

Iñaki López analiza con Cristina Almeida el llamado 'decreto Maricarmen' que llegará al Consejo de Ministros. La abogada considera que "el problema no se va a solucionar mañana ni muchísimo menos", porque "tenía que haber habido una cultura de vivienda pública que no la ha habido en este país".

Ante una situación "insoportable" en el mercado de la vivienda, Almeida afirma que "mañana hay que dar una respuesta". También por parte de las comunidades autónomas, a las que pide "que se pringuen, porque son las que están provocando muchísimos de estos problemas".

Respecto a uno de los puntos más conflictivos de las negociaciones, el alquiler indefinido, la abogada entiende que suba según el coste de la vida, algo que no ocurre ahora, donde "aunque quieras pagar el aumento del coste de la vida, no te lo prorrogan porque quieren venderlo a los fondos buitre para hacer pisos turísticos o para salir de la ley de arrendamiento urbano".

Almeida es consciente de que "queda poco tiempo de Gobierno" para abordar este problema, pero "queda mucho para darle soluciones". En este sentido, defiende las protestas en la calle, porque "aunque sea un Gobierno de izquierdas, no nos tenemos que callar".

También aboga por aprovechar los meses que quedan de legislatura y "hacer cosas que los otros, si vienen, tengan que quitarlo, y ojalá no vengan y dentro de un año volvamos a tener a un Pedro Sánchez u otro parecido".

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