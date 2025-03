Iñaki López reflexiona sobre los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia: "Parece que no acaba nunca"

Hace unos días, se conoció la detención de un sacerdote y profesor del Colegio Highlands School El Encinar, en La Moraleja (Madrid), acusado de ser el presunto autor de cinco agresiones sexuales a menores. Este caso se suma a una larga lista de denuncias similares que involucran a miembros de la Iglesia Católica.

Al conocer los detalles más recientes del caso, Iñaki López no pudo evitar hacer una reflexión sobre la situación: "Al final parece que esto es un no acabar, da la sensación de que algo se está haciendo mal. No sé si en el seno de la Iglesia Católica o en algunas organizaciones muy concretas", expresó el presentador.

Lamentando lo ocurrido, López añadió que este tipo de situaciones "no parece que esto acabe nunca", señalando su preocupación por la constante aparición de casos de abuso dentro de las instituciones religiosas.