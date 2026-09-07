Iñaki López advierte de que la victoria de la ultraderecha alemana "puede afectar a nuestro futuro": "Moscú conocerá todos nuestros secretos"

El presentador de Más Vale Tarde ha explicado que la AfD "es un partido clavadito a Vox, incluso compiten por convertirse en los palanganeros de Elon Musk en Europa".

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha analizado al comienzo del programa la victoria del partido alemán de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) en Alta Sajonia y ha afirmado: "Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras".

Así lo ha dicho, sobre todo, "cuando nos afecta de una manera tan importante, porque lo que está ocurriendo en el pequeño estado de Sajonia en Alemania puede afectar a nuestro futuro, también aquí en España".

"La extrema derecha se ha quedado a las puertas de la mayoría absoluta de una región alemana. No ganaban unas elecciones allí desde que las ganó Hitler en 1933. Y sorprende que repitan viendo el resultado que les dio votar a Adolf", ha remarcado.

El presentador ha explicado que "la extrema derecha alemana quiere, entre otras cosas, salir del euro y del espacio Schengen, lo que supondría prácticamente el final de la Unión Europea y un duro golpe para nuestra economía, porque Alemania es el segundo mayor cliente de España".

"La ultraderecha alemana quiere la expulsión de los migrantes, a pesar de que Alemania necesita 600.000 trabajadores extranjeros para vacantes", ha resaltado, y ha agregado que también quieren "sacar de los colegios a las personas con discapacidad y a los hijos de los migrante".

Además, "la ultraderecha alemana quiere el fin de las sanciones a Rusia y que el ruso vuelva a ser idioma obligatorio en los colegios, como en la extinta RDA". "De hecho, estos fachas alemanes hablan con mucha nostalgia de la República Democrática Alemana. Todo ello para sorpresa de los alemanes occidentales, que llevan inyectados casi dos billones de euros en Alemania Oriental para ponerla al día", ha añadido.

"Si los ultras de la AfD gobiernan Sajonia van a ser los chotas de Putin en el corazón de Europa", ha asegurado, y ha apostillado: "Moscú conocerá todos nuestros secretos".

"Como habrán comprobado, AfD es un partido clavadito a Vox, incluso compiten por convertirse en los palanganeros de Elon Musk en Europa. Eso sí, hay una diferencia pequeña pero fundamental: en Alemania la derecha le ha puesto un cordón sanitario a la ultraderecha y aquí no", ha concluido.

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