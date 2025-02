Iñaki López, sobre Mazón: "El día más trágico de la historia de la Comunidad Valenciana y nadie sabe qué estaba haciendo"

Una de las imágenes del día es la que muestra a Carlos Mazón entrando al CECOPI a las 20:28 horas del día de la DANA. Una foto y una nueva versión con la que, según Afra Blanco, "pretende escurrir la responsabilidad".

"Si estamos hablando de una juez que investiga por qué fue enviado tan tarde ese SMS de alerta y que puede haber muertes asociadas, se lava las manos porque no estaba", explica la sindicalista, mientras Iñaki López puntualiza que "estamos hablando de muertes, pero en realidad lo que la jueza de Catarroja dice son homicidios involuntarios por imprudencia".

Para Cristina Pardo, "el problema no es que estuviera o no en el CECOPI, sino que no sabemos dónde estuvo". En este punto, Iñaki recuerda que el presidente de la Diputación de Valencia estaba en la reunión de Emergencias desde las 17:00 de la tarde "y tampoco tiene obligación de estar".

"Es el día más trágico de la historia reciente de la Comunidad Valenciana y nadie sabe exactamente qué estaba haciendo el presidente de la Generalitat una vez que acabó su jamada", sentencia el presentador.