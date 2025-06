Iñaki López se lía con el estado civil de Chema Crespo: "Tengo que empezar a escucharte"

Gipsy Chef vuelve a Más Vale Tarde con una llamativa propuesta: ensaladilla de alcachofas con huevo sobre ensaimada. El cocinero ha tenido tan solo nueve minutos para preparar este plato. El montaje ha sido sencillo: sobre una ensaimada, partida por la mitad y tostada, el cocinero ha colocado una buena cantidad de ensaladilla, migas de queso en aceite y hojas de albahaca.

"Esto es una explosión de sabores inesperados", afirma Iñaki López sorprendido. "A ver... está buenísimo pero, creo que con una rebanada de pan quedaría bien también", comenta Cristina Pardo. "No os veo ni muy preocupados ni asustados con lo que estáis comiendo", responde Gipsy Chef.

"Con esto triunfas", afirma Iñaki, "solteros de España, si tenéis una visita inesperada...". Cristina comenta que Chema Crespo quería probar la receta "pero, se ha ido yendo para atrás...". La presentadora invita al colaborador al set de cocina para que pruebe el plato.

"Ahora lo tienes que hacer en casa", le dice el cocinero, "no vale que vengas aquí a merendar y luego no lo hagas". "No decía yo que es un plato fantástico para los solteros de oro y hemos tenido que traer uno para confirmarlo", comenta Iñaki. "Pero, si Chema no está soltero, Iñaki", avisa Pardo.

"¿No está soltero?", pregunta el presentador, extrañado. "Pero, Iñaki...", añade Cristina, entre risas, "no hace más que hablar de su mujer". "Y de mis hijos", añade Crespo. "Tengo que empezar a escucharte, Chema", responde López.