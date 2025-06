Supera el reto de Gipsy Chef con su receta de ensaladilla de alcachofas con huevo sobre ensaimada

El cocinero más canalla regresa a la cocina de Más Vale Tarde un día más. Nuestro querido Gipsy Chef prepara una nueva receta en tiempo récord que tú también podrás hacer desde casa: con ingredientes asequibles podrás conseguir una receta muy original, completamente diferente y que dejará sin palabras a quienes la prueben.

Y lo mejor de todo: podrás tenerla lista en muy poco tiempo. El reto de Gipsy Chef será conseguir terminar esta ensaladilla de alcachofas en menos de 10 minutos, tú podrás tomárte el paso a paso con calma... ¡o sumarte al desafío!

Alcachofa power: descubre sus beneficios en esta receta

En esta receta tendremos a la alcachofa como gran protagonista, un alimento que ayuda a depurar, mejora la digestión y ayuda a regular los niveles de colesterol entre otros múltiples beneficios. Una fuente de fibra y nutrientes esenciales que podrás incluir en tu dieta gracias a esta receta de ensaladilla.

En esta ocasión, Gipsy Chef optará por usar alcachofas en conserva, un recurso socorrido si quieres pasar pocos minutos en la cocina sin caer en recetas con poco valor nutricional.

No te pierdas la receta en directo y, si te lo perdiste, podrás volver a ver su paso a paso en la web de laSexta.com gracias al vídeo que ilustra esta receta. Si te gustó su receta de garbanzos con sardinas y no pudiste resistirte a preparar las albóndigas a lo Gipsy, no pierdas detalle para saber cómo preparar la receta de ensaladilla de alcachofas con huevo sobre ensaimada.

Como siempre, el reto de Gipsy Chef no es solo cocinar rápido, sino recordarnos que las recetas están para disfrutarlas y que la cocina sabe mejor cuando te diviertes. Y tú, ¿te atreves a sacar el cronómetro?

Ingredientes

5-6 alcachofas en conserva

3 tomates secos en aceite

1/2 pimiento verde italiano

Jamón o queso (opcional)

1 huevo

1 ensaimada pequeña o mediana

Sal y pimienta

Hojas de albahaca

Elaboración

1. Cortamos las alcachofas en conserva muy finas. Recuerda que deben ser de calidad.

2. Picamos medio pimiento verde italiano y tres tomates secos en aceite.

3. Aprovecha para añadir en este paso tu toque personal sumando otro ingrediente que te guste, como jamón ibérico o queso.

4. Echamos todos los ingredientes en un bol y preparamos un huevo poché: cuécelo cuatro minutos y medio en agua hirviendo, enfríalo y ¡listo!

5. Pelamos el huevo (será más fácil si lo haces en el agua) y lo añadimos al bol con el resto de los ingredientes.

6. Mezclamos bien todos los ingredientes (el huevo se convertirá en una especie de mayonesa que lo unirá todo). Servimos el resultado en una ensaimada (que previamente podemos poner a tostar) o en una tostada de pan con unas hojitas de albahaca y pimienta.

¡Y listo! Con pocos ingredientes y el toque Gipsy Chef, tienes una ensaladilla de alcachofa llena de sabor, frescura y personalidad. Ideal para sorprender en un picoteo, acompañar una comida o simplemente para apostar por un plato diferente.

Como siempre, lo importante es disfrutar del proceso, improvisar si hace falta y ponerle alma a cada bocado. ¡Buen provecho, y que viva la cocina sin reglas!