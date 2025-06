Iñaki López, indignado tras el "¡Hala, que sí!" de Ayuso por las muertes las residencias: "No se lo hemos visto ni a Mazón"

Iñaki López reacciona en este vídeo al último desplante de Ayuso con las víctimas de las muertes en las residencias: "Reírse de una persona que ha perdido de un ser querido me parece absolutamente sorprendente", afirma.

Isabel Díaz Ayuso arremetía un día más contra Pedro Sánchez, pero en esta ocasión lo hacía entre gritos de personas que le increpaban por las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia.

En un momento dado, la presidenta de la Comunidad de Madrid respondía a una señora que la llamaba "asesina" lanzándole un beso "con toda su chulería", apunta Marina Valdés en el vídeo sobre estas líneas.

La cosa no quedó ahí, porque cuando otra mujer le gritaba que "7.291 víctimas fueron asesinadas", recibía como contestación de Ayuso un "¡Hala, que sí!".

"Qué vergüenza", reacciona Iñaki López, que considera que "hay que tener un poquito más de respeto con las víctimas": "Uno se calla, que viene en el sueldo", afirma el presentador, que si bien entiende que Ayuso puede no estar de acuerdo, "reírse de una persona que ha perdido de un ser querido me parece absolutamente sorprendente". "No se lo hemos visto ni a Mazón", sentencia.