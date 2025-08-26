Ahora

Incendios en España

El PSOE ridiculiza la idea de Feijóo de poner pulseras a los pirómanos: "Hay que ser más serios"

La otra cara Mientras el Gobierno señala a la emergencia climática como causa principal de los incendios, el PP se centra en los pirómanos. El Ejecutivo ha puesto en duda la medida propuesta por los 'populares' de ponerles pulseras telemáticas, llegando a ridiculizar la idea de Feijóo.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Gobierno desdeña la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de crear un registro de pirómanos. Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido a los 'populares' "ser más serios", acusando a Feijóo de "desconocimiento" en la materia: "Tampoco podemos identificar al pirómano con el incendiario".

En el PSOE van un paso más allá y, directamente, lo ridiculizan. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ironiza sobre la "medida estrella" de Feijóo: "Pulseras deberían haber tenido algunos para saber dónde estaban en lugar de estar".

A pesar de ello, en el Gobierno dicen que estudiarán el resto de medidas, asegurando que todo suma. Así lo ha confirmado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que ve "necesario e imprescindible trabajar por ese acuerdo de país" contra la emergencia climática.

El PP, por su parte, defiende que esas 50 medidas pretenden dar con la solución a los incendios. "Cuando no presentamos medidas, mal. Cuando las presentamos, mal también", lamenta la portavoz 'popular' Ester Muñoz, que rechaza el Pacto de Estado que el Gobierno quiere sacar adelante.

Aunque los datos desmienten al PP en su lucha contra los pirómanos, Miguel Tellado ha insistido en esta línea: "¿Hay pirómanos que provocan incendios? Sí, y tienen que ser perseguidos. Obviar esta cuestión nos parecería irresponsable". Donde sí ha reculado Tellado ha sido en las declaraciones de su compañero Elías Bendodo, que llamó "pirómana" a la directora general de Protección Civil. "Cambien pirómana por irresponsable", ha reclamado.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El Gobierno declara hoy las zonas catastróficas con el viento complicando la extinción en Galicia, León y Asturias
  2. El Gobierno aprueba el último paso para iniciar el reparto de menores: "Las comunidades del PP no se pueden negar"
  3. Los asesinatos de Israel a los periodistas muestran el horror al que son sometidos en Gaza: "No podemos más"
  4. Tormentas y fuertes bajadas de temperaturas: así afectará el exhuracán Erin al tiempo en España
  5. La Casa Blanca (y dorada) de Trump: adornos y muebles color oro y el maximalismo como filosofía de vida
  6. Muere Manuel de la Calva, uno de los miembros del Dúo Dinámico, a los 88 años