El PSOE ridiculiza la idea de Feijóo de poner pulseras a los pirómanos: "Hay que ser más serios"

El Gobierno desdeña la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de crear un registro de pirómanos. Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido a los 'populares' "ser más serios", acusando a Feijóo de "desconocimiento" en la materia: "Tampoco podemos identificar al pirómano con el incendiario".

En el PSOE van un paso más allá y, directamente, lo ridiculizan. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ironiza sobre la "medida estrella" de Feijóo: "Pulseras deberían haber tenido algunos para saber dónde estaban en lugar de estar".

A pesar de ello, en el Gobierno dicen que estudiarán el resto de medidas, asegurando que todo suma. Así lo ha confirmado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que ve "necesario e imprescindible trabajar por ese acuerdo de país" contra la emergencia climática.

El PP, por su parte, defiende que esas 50 medidas pretenden dar con la solución a los incendios. "Cuando no presentamos medidas, mal. Cuando las presentamos, mal también", lamenta la portavoz 'popular' Ester Muñoz, que rechaza el Pacto de Estado que el Gobierno quiere sacar adelante.

Aunque los datos desmienten al PP en su lucha contra los pirómanos, Miguel Tellado ha insistido en esta línea: "¿Hay pirómanos que provocan incendios? Sí, y tienen que ser perseguidos. Obviar esta cuestión nos parecería irresponsable". Donde sí ha reculado Tellado ha sido en las declaraciones de su compañero Elías Bendodo, que llamó "pirómana" a la directora general de Protección Civil. "Cambien pirómana por irresponsable", ha reclamado.