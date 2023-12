Más Vale Tarde analiza los pormenores de la presentación del segundo libro de Pedro Sánchez, 'Tierra firme', si bien hay un detalle que ha llamado especialmente la atención a Cristina Pardo: "Llega un momento en política en que estás en unos puestos en los que digas lo que digas, a todo el mundo le parece súper gracioso".

"Eso no pasa solo en política", comenta por su parte Gonzalo Miró, que asegura en el vídeo sobre estas líneas que "cuando hay una cena de empresa, si el jefe se hace el gracioso en la cena de Navidad, todo el mundo se ríe". "Aquí no, porque nuestro jefe es muy gracioso per se", le responde Iñaki López con algo de ironía.

"Yo digo cosas aquí en el programa y no veo que nadie se ría", bromea Cristina Pardo mirando a un Gonzalo Miro que, con su carcajada, "vuelve la semana que viene", según el presentador. "Gracioso es Iñaki, Pedro Sánchez...", zanja Pardo.