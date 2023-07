Más Vale Tarde cierra por vacaciones y Cristina Pardo está a punto de marcharse a disfrutar de estos días alejada del plató del programa que cada día revoluciona las tardes de laSexta. Sin embargo, su compañero, que ha tenido una temporada un tanto accidentada y ahora acaba de ser padre, conecta en directo con ella desde casa para "darle permiso", algo que indigna a la presentadora profundamente.

"¿Con la temporada que te has pegado y todavía me tienes que dar permiso?", le espeta. Pero su compañero va en son de paz. "Pásatelo muy bien, que hemos tenido un año muy duro. Te voy a decir una cosa: Feijóo no sé, pero tú y yo volvemos en septiembre".

Pardo bromea con la posibilidad de que López ni siquiera recuerde dónde está el plató cuando regrese tras el verano. Pero él tiene claro que piensa empezar a molestarla a mediados de agosto con este tipo de preguntas y esa es su solución. Y es que, con la situación que tiene en casa, normal que no recuerde este tipo de 'detallitos'.

"El karma ha venido a buscarme e forma de una hija especialmente noctámbula, que se despierta cada dos horas por la noche". Es por ello que el periodista lleva debajo de los ojos "una bolsa del Eroski y una bolsa del Caprabo". "Es muy maja, la he desheredado seis veces", ¿bromea? el presentador.

Pardo está preocupada. "Lo que me faltaba es que en septiembre vinieras con poco sueño echado". "A peor no puede ir", intenta consolarla. Y ojo, porque a lo mejor, van a tener que estar bien despiertos en la siguiente temporada... comentan acerca de la situación política actual. ¿Tendrán que enfrentarse a una repetición de elecciones?