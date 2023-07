Cristina Pardo se despide de los espectadores de 'Más Vale Tarde' por el inicio de sus vacaciones de verano y su compañero Iñaki López ha conectado en directo con el programa para recordarle la fecha de su vuelta: "Feijóo no sé, pero tú y yo volvemos en septiembre".

"¿Te acordarás de volver, de dónde está la tele, no?", le espeta la presentadora entre risas, a lo que el vasco contesta que le enviará un mensaje por Whatsapp más adelante para conocer todos los detalles: "Para mediados de agosto, ya te empezaré a preguntar".

Sobre su reciente paternidad, el presentador cuenta que el karma ha venido a buscarle en forma de "una hija especialmente noctámbula": "La he desheredado seis veces aproximadamente, pero nos deja vivir". "Lo que me faltaba es que en septiembre vengas con poco sueño echado", bromea Pardo, pero este asegura que "a peor no puede ir". Ambos vuelven a la vuelta del verano pero la presentadora espera que cuando regrese en septiembre no se le haya olvidado su nombre.