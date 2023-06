Iñaki López y Andrea Ropero están de celebración con la llegada al mundo de Jara este lunes. Ambos han sido padres por segunda vez, una tarea agotadora, como confiesa el propio Iñaki en su primera conexión con Más Vale Tarde tras la buena noticia.

"Estoy agotado, eh. Si llego a saber lo que era esto me hago otra semana de programa. No me he cogido la baja para cansarme más", bromea el presentador, que reconoce que la primera noche de Jara ha sido "durita". Eso sí, tanto ella como su madre están "fenomenal".

"Ha pasado la familia materna para asegurar que se parece a mí; eso que se lleva la criatura, qué suerte ha tenido Jara. Roke está absolutamente encantado de ejercer de hermano mayor", añade Iñaki. Para el presentador, uno "nunca está preparado" para no dormir, reconociendo en tono irónico que aprovechará "durante la sección de Manu Marlasca" para echarse alguna cabezada.

Para los posibles antojos de Andrea estos meses, Iñaki confirma que "ya tiene ensaimadas". En cuanto a los pequeños, el periodista asegura que Jara ya está "preapuntada a geriatría", mientras que Roke le "paseará por el parque". "Yo tengo niños para esto. Esto los hipocondriacos lo agradecemos mucho", bromea.