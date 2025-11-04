Ahora

Iñaki López, sobre la dedicatoria del rey Juan Carlos en su libro: "Se le olvida el pueblo español"

La autobiografía de Juan Carlos I , titulada 'Reconciliación', se publica este miércoles. Aunque en España llegará dentro de un mes, laSexta ha tenido acceso al libro en francés y ha revelado algunos de sus fragmentos más destacados en Más Vale Tarde.

Mañana miércoles, 5 de noviembre de 2025, se publica en Francia la autobiografía del rey Juan Carlos I: 'Reconciliación'. Para que llegue a España todavía queda un mes, pero laSexta ha tenido acceso al libro en su versión en francés.

Desde Más Vale Tarde han desgranado algunos fragmentos de las memorias del emérito. En concreto, en este vídeo de los colaboradores analizan la dedicatoria que hace el monarca.

Como se puede apreciar, don Juan Carlos dedica el libro a sus padres, a su hermano y hermanas, a la reina Sofía y a sus hijos y nietos. Y, sobre todo, "a todos lo que me acompañaron en la transición democrática".

"Si se trata de los que le acompañaron en la transición, se le olvida el pueblo español", señala Iñaki López, y añade que fueron los españoles quienes "le guiaron y le enseñaron cuál era el camino y como vio que no había otra se sumó".

