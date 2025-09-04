Salvados estrena su temporada más variada con El Gran Wyoming como primer entrevistado de Gonzo

Este domingo regresa 'Salvados'. Gonzo vuelve a ponerse al frente del programa para reencontrarse con su exjefe, El Gran Wyoming, un momento que el periodista define como "muy importante" para él.

Vuelve 'Salvados', el programa de laSexta que dirige y presenta Gonzo, que ha presentado este jueves su nueva temporada en el FesTVal de Vitoria. Tras cerrar el curso al alza con un 6,3% de cuota de pantalla -la mejor de las últimas tres-, cerca de 800.000 espectadores de media y 2,4 millones de espectadores únicos cada domingo, regresa este domingo, 7 de septiembre, a las 22:30 horas en laSexta.

'Salvados' vuelve a los domingos de laSexta con El Gran Wyoming como primer protagonista, coincidiendo con el estreno de la temporada 20 de 'El Intermedio'. Gonzo vuelve por un día a la que fue su casa para mostrar el día a día del programa y descubrir el lado más humano y personal de su presentador, desde sus inicios en televisión y sus más de 40 años de carrera hasta su faceta como padre, su timidez y las ausencias que marcaron su vida.

Además de conocer el lado más personal de El Gran Wyoming y los secretos del formato más longevo de laSexta, la temporada de 'Salvados' abordará historias humanas y cercanas, y seguirá como siempre, atento a la actualidad social y política.

En el FesTVal, Gonzo ha reconocido que este arranque de temporada significa "un momento muy importante" para él, como es dedicar un programa de Salvados con el Gran Wyoming y 'El Intermedio'. "A partir de ahí va a haber muchos ejemplos positivos de gente de que con ganas siempre se puede salir adelante", añade.

¿Qué nos espera esta temporada?

En el programa, que estrena ahora su temporada más variada, Gonzo entrevistará al conductor del tren Alvia que descarriló hace 12 años en Angrois, cerca de Santiago de Compostela por exceso de velocidad. El accidente provocó 80 muertos y 145 heridos y la responsabilidad enseguida se trasladó al maquinista. En este curso, 'Salvados' también analizará el crecimiento de las estafas telefónicas. Gonzo hablará con estafadores y víctimas para descubrir que los métodos para llevarlas a cabo se han actualizado pero las consecuencias son las mismas de siempre: vidas arruinadas y millones de euros en manos de redes delictivas.

El programa de laSexta viajará a Ademuz, el pequeño pueblo de la España vaciada en el que cada vez pasa más tiempo la escritora Elvira Lindo. Allí, en el pueblo de su madre, la creadora de Manolito Gafotas encuentra la paz, la cordialidad y la amabilidad de los vecinos que ya no se encuentran en las grandes ciudades. Un estilo de vida que también ha conquistado a su pareja Antonio Muñoz Molina.

Uno de los capítulos más especiales de la temporada será el dedicado a conocer de cerca uno de los equipos de trasplantes más reputados del mundo: el del Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Gonzo se pega al equipo durante una semana para vivir en primera línea un viaje extremo, física y emocionalmente, que empieza con una muerte y acaba en un tiempo de vida extra con el que no se contaba.