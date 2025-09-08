Ahora

Dice que fue un "privilegio"

Iñaki López, sobre las críticas a Alcaraz por hablar de la presencia de Trump: “Si no quieres acabar en Guantánamo..."

Iñaki López y Cristina Pardo reaccionan a las críticas a Carlos Alcaraz por decir que era un "privilegio" la presencia de Donald Trump en la final del US Open, que terminó ganando: "Pedirle a él que abandere la resistencia..."

Donald Trump ha recibido los abucheos del público durante su presencia en la final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Entre los motivos, que el torneo se jugaba en Nueva York, territorio demócrata y donde pretende desplegar a la Guardia Nacional.

Ante el micrófono de Antena 3 y después de alzarse con el título, Alcaraz afirmaba que "es un privilegio para el torneo y el tenis" contar con la presencia de Trump.

Unas palabras que desataban la polémica en redes sociales y sobre las que habla Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, donde señala que "no sé si tenía mucho margen" para opinar.

"Si no quieres acabar en Guantánamo, claro", añade con ironía Iñaki López, que considera que "pedirle a Alcaraz que abandere la resistencia contra Donald Trump en Estados Unidos, me parece que hay otras personas más indicadas".

