Iñaki López en ‘Ahora qué leo’: "Nuestra recomendación de lectura para María Pombo"

El presentador de Más Vale Tarde no duda en lanzar una pulla a María Pombo tras las palabras de la influencer sobre la lectura. Pombo afirmaba, en un vídeo, que una persona no es mejor porque le guste leer.

Hace unos días, la influencer María Pombo era noticia a causa de un vídeo, publicado en sus redes sociales, en el que afirmaba que había que "superar" que existe gente que no es aficionada a la lectura, a lo que añadía: "Y no sois mejores porque os guste leer".

Sus palabras generaban una gran polémica en redes sociales, entre aquellos que defienden a la influencer y otros que han afeado su comentario. Iñaki López ha recordado la polémica durante la sección 'Ahora qué leo' en la que, junto a Cristina Pardo, recomiendan un libro.

En esta ocasión, los presentadores de Más Vale Tarde recomiendan 'Eternas', un ensayo en el que se habla sobre algunas mujeres que marcaron la historia como María Antonieta, Cleopatra o Catalina la Grande. "Mujeres que, sin duda alguna, marcaron y dejaron huella en su paso sobre este mundo", añade López.

En el texto, María Reig habla sobre nueve mujeres y reconstruye su vida desde dentro. El libro, además, está acompañado de ilustraciones. "Es nuestra recomendación de hoy para María Pombo", concluye el presentador.