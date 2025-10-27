Iñaki López ante el miedo de los vecinos de Andoain: "Entiendo la ansiedad, pero una persona tiene derecho a la reinserción"

Los vecinos de Andoain, en Guipúzcoa, viven con preocupación tras conocer que el asesino en serie Ximo Ferrándiz reside en el municipio. Su expareja ha presentado una denuncia por acoso, lo que ha despertado el miedo y la indignación en la localidad.

El asesino en serie Ximo Ferrándiz ha sembrado el terror en Andoain, Guipúzcoa. Pese a que lleva un año viviendo en la localidad, sus vecinos se han enterado ahora de que su expareja ha interpuesto una denuncia contra él por acoso.

"Hay que sacarlo de aquí", considera una vecina de la zona. "Que hagan lo que sea y que lo echen, no tienen ni que haberlo sacado de la cárcel. ¿Qué vamos a esperar? ¿A qué cometa otro delito para que lo detengan otra vez?", comenta indignada la mujer.

La vecina, visiblemente molesta, asegura que no cree en la reinserción: "A mí eso de la reinserción... una mierda para ellos. La cabra siempre tira al monte", opina la residente de Andoain.

Desde el plató de Más Vale Tarde, Iñaki López ha querido analizar la situación con equilibrio. El presentador reconoce el miedo de los vecinos, pero también defiende el derecho de toda persona a reinsertarse en la sociedad.

"Sí que está caliente ahora mismo en Andoain, entiendo la ansiedad de los vecinos porque esto puede preocupar, pero también entiendo que una persona tiene derecho a la reinserción, aunque esta persona no haya hecho terapia en prisión", señala el presentador.