El genio incómodo que cambió el cine: 111 años de Orson Welles

¿Por qué es importante? Desde joven, empezó a destacar como uno de los artistas más prolíficos del siglo XX, a pesar de las malas relaciones con la industria.

El nombre de Orson Welles está escrito con tinta de oro en la historia del espectáculo. Este 6 de mayo se cumplen 111 años del nacimiento de un artista polifacético. Aunque ha desarrollado gran parte de su carrera en el cine, también incursionó en otros medios como la radio y el teatro. Así lo demuestra uno de sus proyectos estrella: la adaptación radiofónica que hizo de 'La guerra de los mundos' en 1938.

Tenía sólo 23 años cuando decidió adaptar la obra de H.G.Wells a la radio. Hay que destacar esto, ya que su emisión en la señal radiofónica de la CBS sembró el pánico en la sociedad estadounidense al creerse que los extraterrestres iban a invadir la tierra. Tan grande fue el pánico que el 'New York Times' lo destacó en la portada al día siguiente de la emisión, informando de que muchos oyentes habían escapado de sus casas y que muchas comisarías de policía se inundaron de llamadas asustadas y preocupadas. El efecto del miedo que generó 'La guerra de los mundos' es ampliamente estudiado en las facultades de comunicación de todo el mundo como ejemplo de cómo los medios de comunicación son capaces de captar la atención de las grandes masas de audiencia a través de una mentira.

Tuvieron que pasar otros 3 años para que Orson Welles volviera a hacer historia con su debut en el cine. En 1941, sin apenas experiencia cinematográfica, estrena 'Ciudadano Kane', considerada ampliamente como una de las mejores películas de la historia del séptimo arte. Cuenta la historia del empresario Charles Foster Kane, así como su trayectoria empresarial en los medios de comunicación y su paso por la política que recuerda bastante a Donald Trump.

Aunque obtuvo un éxito de crítica considerable, no gustó a todo el mundo. El ejemplo se puede ver en el empresario en quien se basa la película, William Randolph Hearst que, nada más verla, ejerció una considerable presión para que el film no se distribuyera en muchos cines y la censuró en muchos medios que él dirigía. A todo esto, hay que sumarle que, de los nueve Óscar a los que estuvo nominada, sólo ganó uno.

A pesar de todo, la película destacó por tener elementos cinematográficos innovadores para la época en el montaje y la edición, en la narrativa y en la banda sonora. Unas innovaciones que, posteriormente, han inspirado a muchos directores para hacer sus películas. Directores como Martin Scorsese o Steven Spielberg han comentado, en muchas ocasiones, la influencia que la película ha tenido en su carrera.

Exilio a España

Sin embargo, el éxito de 'Ciudadano Kane' no se tradujo en una carrera estable. La trayectoria de Orson Welles se quedó, en cierta parte, estancada en los años 40 por las difíciles relaciones que tuvo con Hollywood, marcadas por desencuentros y tensiones constantes con la industria. Pero también tuvo un papel importante su posicionamiento político.

En los 40, Welles mostró su apoyo público a causas progresistas: defendió los derechos civiles, denunció el racismo y apoyó las políticas del New Deal, que sirvieron para combatir la Gran Depresión provocada por la crisis económica de 1929.

A partir de entonces, su carrera fue para abajo con proyectos intervenidos y serias dificultades para financiarlos. Todo ello llevó al director a exiliarse a Europa y, en concreto, a España, donde pasó una buena parte de su vida. En nuestro país rodó algunas de sus películas más conocidas como 'Campanadas a medianoche' (1965). También dedicó muchos años a intentar adaptar al cine la obra más conocida de la literatura española, 'Don Quijote de la Mancha', pero nunca llegó a completarlo.

Su conexión con España va más allá del ámbito profesional. El director expresó su afinidad por el país en varias ocasiones. Prueba de ello es que eligió la localidad malagueña de Ronda para depositar sus cenizas tras su muerte en 1985. Un gesto que simboliza la estrecha relación con España y que encumbra a un director cuyo arte ha marcado a generaciones posteriores y sigue influyendo a todo aquel que se quiera dedicar al mundo del cine.

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