Ahora

En Más Vale Tarde

Iñaki López, sobre los ataques de MAR: "Le hace un flaco favor al país y engorda los populismos baratos y la ultraderecha"

Iñaki López reflexiona en este vídeo sobre los ataques de Miguel Ángel Rodríguez en los que "pone en solfa la Justicia de este país", algo que según el presentador es "lamentable" en "una persona con tanta responsabilidad política".

Iñaki López reflexiona en este vídeo sobre los ataques de Miguel Ángel Rodríguez en los que "pone en solfa la Justicia de este país", algo que según el presentador es "lamentable" en "una persona con tanta responsabilidad política".

Más Vale Tarde elabora un perfil de Miguel Ángel Rodríguez, desde sus tiempos como mano derecha de José María Aznar hasta la actualidad, donde es jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Estos días, Miguel Ángel Rodríguez vuelve a ser noticia, después de deslizar acusaciones de supuesto 'lawfare' en el caso de Alberto González Amador.

"Tendrá grandes ideas para cerrar los discursos de José María Aznar, pero al margen de amenazar e insultar a la prensa levanta dudas sobre el funcionamiento de nuestras instituciones", opina Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador califica de "lamentable" que "una persona con tanta responsabilidad política se dedique a poner en solfa la Justicia de este país", algo que, añade, "le hace un flaco favor a este país y engorda los populismos baratos y la ultraderecha".

Las 6 de laSexta

  1. El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular
  2. El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato
  3. Sánchez anuncia el envío de un buque de acción marítima para proteger y asistir a la Flotilla que se dirige a Gaza
  4. Un tiroteo deja tres muertos en un centro de detención de migrantes de Dallas, EEUU
  5. 'MVT en Acción' acompaña a los Mossos en busca de los ladrones más activos de Barcelona
  6. Al banquillo Josep Pàmies, el peligroso 'gurú' de terapias alternativas que vende lejía como cura del autismo