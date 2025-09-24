Iñaki López, sobre los ataques de MAR: "Le hace un flaco favor al país y engorda los populismos baratos y la ultraderecha"

Iñaki López reflexiona en este vídeo sobre los ataques de Miguel Ángel Rodríguez en los que "pone en solfa la Justicia de este país", algo que según el presentador es "lamentable" en "una persona con tanta responsabilidad política".

Más Vale Tarde elabora un perfil de Miguel Ángel Rodríguez, desde sus tiempos como mano derecha de José María Aznar hasta la actualidad, donde es jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Estos días, Miguel Ángel Rodríguez vuelve a ser noticia, después de deslizar acusaciones de supuesto 'lawfare' en el caso de Alberto González Amador.

"Tendrá grandes ideas para cerrar los discursos de José María Aznar, pero al margen de amenazar e insultar a la prensa levanta dudas sobre el funcionamiento de nuestras instituciones", opina Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador califica de "lamentable" que "una persona con tanta responsabilidad política se dedique a poner en solfa la Justicia de este país", algo que, añade, "le hace un flaco favor a este país y engorda los populismos baratos y la ultraderecha".