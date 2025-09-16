Iñaki López, tras el artículo sobre Bardem en 'The Telegraph': "Deberían basarse en cosas más sesudas antes de insultar"

El actor posaba en la alfombra roja de los Premios Emmy con una kufiya, un pañuelo palestino. El diario británico ha calificado como "equivocadas" las ideas de Bardem sobre Israel y lo que está ocurriendo en Gaza.

Javier Bardem acudía este domingo a los Premios Emmy con una kufiya, un pañuelo palestino para posicionarse en contra del genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza. Esta acción del actor ha provocado que sea duramente criticado en el diario británico 'The Telegraph'.

Como indica Christian Calcerrada, el citado medio ha publicado un artículo, ilustrado con la fotografía de Bardem con ese pañuelo, y lo han titulado de la siguiente manera: "La kufiya es un símbolo escalofriante de la peligrosa estupidez de Occidente".

'The Telegraph' considera que las ideas del actor sobre Israel y la situación que hay en la Franja de Gaza "son equivocadas". Además, el artículo también habla sobre la "peligrosa superficialidad" del actor, señala su "inquina" hacía Israel. El diario, además, indica que el pañuelo está asociado a Yasir Arafat y "la asesina resistencia de Palestina".

"Sobre Javier Bardem", añade el periodista, "le llaman 'rico y famoso' y 'que poco tiene que perder de su payaserío', que ha mostrado su ignorancia y que su problema es la ceguera moral que tiene". "Llama mucho la atención estas opiniones tan poco reposadas e iracundas", señala Iñaki López. "Me parece que un periódico debería de basarse en cosas más sesudas antes de insultar", concluye.