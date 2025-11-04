Iñaki López: "Antes quien tenía el poder era Mazón, pero ahora el mando lo tiene Abascal"

Alberto Núñez Feijóo y el líder de Vox habrían iniciado este martes las conversaciones sobre el posible sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. El PP prefiere a Juan Francisco Pérez Llorca, aunque Vox barre para casa.

Este lunes Carlos Mazón anunciaba su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. Este, además, dejaba su cargo sin anunciar sustituto, algo que el Partido Popular valenciano deberá negociar con Vox.

Como expone Cristina Pardo, estas negociaciones han comenzado este martes. "Si no hay acuerdo sobre el candidato habría elecciones", indica la presentadora de Más Vale Tarde. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "han mantenido una primera conversación".

Marina Valdés expone que habría sido Feijóo el que ha llamado al líder de Vox. La conversación, según el PP, "ha tenido buen tono". En la misma no se han puesto sobre la mesa nombres concretos de sustitutos o candidatos, "sino que ambas formaciones han compartido que, lo primero, es dar estabilidad a la Comunidad Valenciana y continuar con la reconstrucción", indica la reportera.

El candidato favorito sería Juan Francisco Pérez Llorca, mano derecha de Mazón, aunque Vox, que sabe que tiene la llave para evitar convocar elecciones, "tira hacia su terreno", indica Valdés. "Feijóo lo que quería era que Mazón no repitiera, no que se marchara", señala Iñaki López.

Según el presentador de Más Vale Tarde, el PP "temen a unas elecciones ante la fortaleza de Vox y de la izquierda, y, por otro lado, es verdad que ahora tener que buscar un candidato de consenso, le da todo el poder a Abascal". "Antes el poder lo tenía Mazón, pero, ahora, quien tiene el mando a distancia es Abascal", concluye.

