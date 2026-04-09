Iñaki López, sobre las amenazas de Trump a España: "Ahora mismo, llevarse bien con EEUU supone entrar en guerras ilegales"

Más Vale Tarde debate sobre las amenazas de Donald Trump, que ha vuelto a hablar de la salida de Estados Unidos de la OTAN y castigar a países como España por no apoyarle en la guerra de Irán.

Mientras su alto el fuego con Irán pende de un hilo, Donald Trump vuelve a desviar el foco sobre la permanencia de Estados Unidos en la OTAN y amenaza con castigar a los países que no le han seguido en la guerra, como Alemania o España, cerrando sus bases allí.

"Es otra amenaza más de Trump que tiene difícil agarre", comenta Pilar Velasco, que no cree que Estados Unidos renuncie a las bases y que, además, "debería agradecer a la OTAN que no le hubiera seguido en esta guerra que ahora está intentando parar porque sabe que se le puede llevar por delante de cara a las elecciones de noviembre".

Juande Colmenero cree que la posición de España afectará a sus relaciones con Estados Unidos, que "cuando pase Trump de alguna manera tendrán que recomponerlas porque van a quedar muy tocadas".

"Es que ahora mismo llevarse bien con Estados Unidos supone entrar en guerras ilegales", afirma rotundo Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

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