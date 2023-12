Iago Negrón González es un joven de 19 años al que sus familiares y amigos buscan desde el pasado miércoles, cuando fue visto por última vez en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Su padre, David Negrón, asegura que el joven dejó su teléfono móvil "en modo avión" y dentro de una caja" en la vivienda familiar. Según hexplicado en el programa Más Vale Tarde, su entorno ha tenido conocimiento de la existencia de un reto entre 'youtubers' e 'instagramers' consistente en permanecer incomunicado durante 48 horas.

"No me puedo creer que nos haya hecho esto, pero es una posibilidad que manejamos. Algo tan maquiavélico no lo había hecho nunca", recalca el progenitor, como puede observarse en el vídeo superior, donde puedes ver su intervención completa.