Iago Negrón González es un joven de 19 años que despareció el miércoles en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Su padre, David Negrón, ha explicado en el programa Más Vale Tarde que antes de que se perdiera su rastro, el chico dejó el móvil "en modo avión, dentro de una caja" en la vivienda familiar.

"Él tiene un pronto, como todos los chavales de su edad, pero nunca ha hecho una cosa así", ha recalcado el progenitor, quien ha desvelado la existencia de un reto entre 'youtubers' e 'instagramers' que consiste en estar incomunicado durante 48 horas.

"No me puedo creer que nos haya hecho esto, pero es una posibilidad que manejamos. Algo tan maquiavélico no lo había hecho nunca", recalca Negrón, como puede observarse en el vídeo superior. "El detalle del móvil es muy raro porque el teléfono es su conexión. Encontrarnos el móvil en una caja metido y con la contraseña cambiada... es muy raro. ¿Cómo se va a ir sin móvil?", ha recalcado.