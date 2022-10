Una carrera ilegal han dejado un evento dramático este fin de semana en Oviedo. Un hombre de 31 años fue arrollado por uno de los participantes al evento, quedándose sin piernas en el accidente.

Todavía no han trascendido imágenes de lo ocurrido, así como de la carrera ilegal en general. El conductor, de 25 años, no tenía antecedentes penales y no dio positivo en alcohol, pero sí en drogas, concretamente en anfetaminas. Ahora, se encuentra en prisión por conducción temeraria, por ocasionar lesiones severas y por conducir bajo los efectos de las drogas.

Los hechos tuvieron lugar en el polígono Espíritu Santo, un lugar habitual en estas carreras. Esa misma noche, la Policía Local se había desplazado a la zona hasta en tres ocasiones.

Sin embargo, los participantes de la carrera ilegal 'desaparecían' en cuanto sabían que las autoridades se acercaban. No fue hasta el cuarto intento cuando lograron detener la carrera.