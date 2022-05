La historiadora rusa Elena Bogush analiza desde Rusia cómo se ha vivido en el país el festejo del Día de la Victoria de las tropas soviéticas sobre las nazis hace 77 años, una festividad que este año ha cobrado un nuevo cariz por la invasión de Ucrania, de la que están a punto de cumplirse tres meses.

"Hay una minoría muy envenenada de propaganda, que piensan que hay nazis en Ucrania, que Zelenski es uno de ellos y decir que al ser judío no puede ser nazi no funciona mucho aquí en Rusia", ha narrado en Más Vale Tarde, como se puede ver en el vídeo principal de esta información. "El descontento está creciendo a pesar de que las sanciones económicas son muy ambiguas. Por ejemplo, yo no puedo enviar dinero a mi hermana en Ucrania", ha contado.

Bogush se muestra escéptica sobre los sondeos que arrojan un apoyo mayoritario de la población a las decisiones del Presidente Vladímir Putin. "Es absolutamente falso. En un país con censura y dictadura, ¿de qué encuesta sociológica vamos a hablar? ¿Quién se va a atrever a decir la verdad?", ha cuestionado.