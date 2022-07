En la sección de Más Vale Tarde 'Denúncialo', investigamos en esta ocasión terribles anuncios en Internet que ofrecen alojamiento a cambio de sexo con el casero. Incluso, hay individuos que van más allá y reclaman además a las interesadas que se encarguen de las tareas del hogar. Estos anuncios son verdaderamente explícitos, con mensajes como 'sexo a cambio de techo'. "Alquilo habitación para una mujer en [...] pueblo, 100 euros más gastos y sexo conmigo, hasta 40 años. Interesados, llamad", se puede leer en una de esas ofertas.

Uno podría pensar que se trata de una excepción y que no es una situación que se esté expandiendo a lo largo del tiempo, pero en Más Vale Tarde hemos podido comprobar que se trata de un problema habitual. Hemos llamado por teléfono haciéndonos pasar por una inquilina interesada en alquilar una vivienda con este anuncio, y esto es lo que nos ha dicho el casero durante la llamada que hemos mantenido con él:

"Es una habitación. Está libre para una mujer. Todo lo pone en el anuncio: 100 euros más los gastos. Y lo demás, ya lo sabes. Por ejemplo, una o dos veces a la semana y ya está. Pero tú vas a querer más, te lo digo yo. Verás", nos ha dicho. La periodista que ha hablado con este casero le ha planteado la posibilidad de que ella no quiera aceptar esa condición. El sujeto ha respondido: "Por lo menos una vez tenemos que probar. Supongo que te gustaría. Legal es todo. Desde la A hasta la Z. La única diferencia es que estaremos juntos y ya está".

¿Se haría algún tipo de contrato en este caso? Es lo que le ha preguntado posteriormente la periodista al casero, que ha respondido tajante: "No, no hay problema. Tengo hasta tres interesadas". En este momento, le ha preguntado a la periodista: "¿Cuántos años tienes?". Cuando ella le confirma que tiene 30, le plantea: "Vamos a hacer una cosa, ahora me mandas tus fotos para que yo vea cómo estás".