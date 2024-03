José fue una de las primeras personas en llegar al lugar donde el bebé de Vitoria cayó desde un quinto piso. Un momento que ha explicado en Más Vale Tarde.

"Cuando yo llegué, parecía un muñequito, estaba en el suelo y había tres personas. Todavía no habían llamado a emergencias, después ya llamaron. Nosotros no hacíamos nada, no queríamos hacer nada que fuera un perjuicio para el niño", explica.

Además, José asegura que no vio al padre en ningún momento y que le dijeron que tardó en llegar al lugar: "Miraba para arriba y no se veía nada. Yo no vi al padre en ningún momento, pero dijeron que el padre tardó".

Ante esta situación, José explicó que fue la Policía la que actuó e identificó al bebé: "Llegó la Policía, acordonaron todo y nos retiraron. No se podía adivinar de qué piso había caído, era imposible. Se llevaron al pequeño y la policía subió a la casa donde había una ventana abierta y se asomó el agente".