En Más Vale Tarde hemos podido hablar con María Luisa, protagonsita de Pinomontano (Sevilla) que se ha hecho famosa en toda España por un divertido vídeo que se ha viralizado en las últimas horas: en él, se puede escuchar a esta mujer retransmitir cómo una palmera está a punto de caerse a causa del temporal que ha azotado a la provincia andaluza, entre otros sitios, en las últimas horas. Nos ha contado por qué decidió grabar el vídeo de una forma tan ingeniosa: "Me llamó mi nieta, y le dije que estaba asomada a la ventana porque estaba aburrida. Le dije que hacía mucho viento y que la palmera se iba a caer".

"Ella me dijo: 'Abuela, grábala y me la mandas'. Y dije lo voy a grabar. Y ya empecé con lo de que la palmera se iba a caer, en directo", cuenta entre risas María Luisa, que explica que esa zona es muy transitada por norma general: "Ayer no había nadie, pero por aquí pasan los niños de los colegios y institutos. Solo había un señor al que se le volvió el paraguas porque hacía mucha corriente". A las pocas horas, ese vídeo se viralizó.

"Le mandé a mi nieta el vídeo. Lo puso en redes sociales, y luego dijo que se había puesto más veces en Facebook, en Twitter...". Y de ahí, llegaron todas las llamadas: "Me llamaron mis primos, mi nuera... esto era el teléfono enchufado". María Luisa ha asegurado que se alegra mucho de cómo se han viralizado las imágenes que ha grabado: "Gracias a dios se ha reído mucha gente. Para mí es un halago, esa satisfacción es mía".