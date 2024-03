Rubén Vázquez, propietario de la vivienda en la que vive el hombre que se atrincheró este jueves en una vivienda de Las Gabias, en Granada; habla para Más Vale Tarde. Según cuenta, hasta hace unos meses era un vecino e inquilino ejemplar, pero ¿qué pasó?

"El detonante fue cuando se le insinuó sexualmente a una vecina, que se llama Melani, y a mi hermana", comenta. Ante la negativa de ambas fue "cuando empezó el acoso y derribo contra ellas", cuenta. También contra "la comunidad entera". "A mi hermana le dijo que cuando acostara a los niños bajara porque tenía 100 euros para pasar la noche", denuncia.

Además, el casero aprovecha su intervención para denunciar la situación de este inquilino, que ya no le paga el alquiler. "Yo sigo pagando los meses que no me está pagando y sigo pagando la hipoteca de la vivienda".