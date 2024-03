Los vecinos de un edificio de Las Gabias (Granada) temen que el miedo que pasaron este jueves con su vecino vuelva a repetirse. El individuo se atrincheró en su vivienda con varias bombonas, pero no es la primera amenaza, llevan meses sufriendo sus ataques, como Melani, que no ha pegado ojo en toda la noche pensando en lo que puede pasar. Ella todavía tiene pesadillas ya que este hombre la acosaba y perseguía por el vecindario. Incluso intentó agredirla con un martillo. "Un vecino le escuchó luego diciendo que me iba a matar", cuenta.

Pero no es la única que teme que regrese pronto al edificio, Manuela también. "Vendrá pronto o más tarde, pero no sabemos lo que va a pasar", comenta. A ella también le amenazó de muerte: "Me dijo que me iba a rajar con un cuchillo el cuello y que se iba a manchar sus manos de mi sangre". Una amenaza que, como ella misma cuenta, le provoca "un estado de ansiedad enorme".

El individuo llamaba "putas" a sus vecinas y amenazaba a sus vecinos de muerte: "¿Qué haces tan lejos de USA? Estás muerto maldito bastardo", se le escucha decir en este vídeo. El hombre ya había sido detenido hace unas semanas, pero tras ocho horas, aseguran los vecinos, quedó en libertad.

"Dábamos por hecho que no iba a venir más y cuando lo escuchamos entrar se nos cayó el mundo encima", se lamenta Curro, que teme que esto vuelva a ocurrir y regrese aún más agresivo.

Leticia, otra de las vecinas afectadas, denuncia que está preocupada por la seguridad de su hijo. "El niño tiene miedo. Entra a la cochera y llora porque dice que viene el hombre malo", cuenta. El detenido pasará este sábado a disposición judicial.