En San Cristóbal de Entreviñas, un pueblo de unos 1.400 habitantes de Zamora, ha surgido una polémica entre absurda y simpática que ha tenido repercusión a nivel nacional.

La alcaldesa, del PSOE, ha convocado el pleno de constitución del Ayuntamiento esta medianoche porque mañana tiene que coger un vuelo para hacer un viaje familiar. Desde la oposición, el PP asegura que es una falta de respecto sus concejales y que no van a acudir.

Leonor González, la alcaldesa, ha explicado en Más Vale Tarde que después de más de 40 años trabajando como matrona se jubila y que no quiere anular el viaje por su familia: "Mi hermana lo organizó con toda la ilusión, vamos ocho en total con otros familiares y hemos tratado de encontrar una solución cuando supimos la hora del vuelo, que sale de Valladolid a las 9:00 horas".

A pesar de que intentó adelantar el pleno a la tarde de este viernes, no fue posible porque "la ley no lo permite".

Según ha relatado González, cuando le comunicó la portavoz del PP la decisión de celebrar el pleno de investidura a medianoche, ella le respondió que no tenía ningún problema, ni tampoco el resto de concejales de la formación.

"Yo ayer estaba de lo más tranquila, despidiéndome en mi trabajo, recogiendo y ya preparando las maletas. Hoy me encuentro con esta polémica a nivel nacional, ha sido exagerado y sé que es una anécdota", lamenta la alcaldesa.

En este sentido, Leonor González afea la actitud del PP: "Nunca me dijeron que habían cambiado de opinión, me enteré por la prensa, por el comunicado que enviaron. No sé si se debe a los tres concejales, o es a nivel provincial. Entiendo que puede ser un poco pataleta, es la cuarta vez que ganamos las elecciones y hay una mayoría muy absoluta. Entiendo que, de momento, queda ese malestar de quien pierde. Creo que puede ser eso".

A pesar de que el PP no se encuentre presente en el pleno de investidura, la alcaldesa volverá a ser investida al contar su formación con la mayoría absoluta. "El Ayuntamiento se constituye y ellos, en el próximo pleno, o cuando quieran toman posesión. El funcionamiento del Ayuntamiento para nada se va a parar y espero mañana poder coger el avión y disfrutar unos días con algunos de mis familiares y descansar. Luego tenemos las fiestas, que estáis invitados", ha destacado Leonor González.

Además, la alcaldesa ha explicado que no cobra por este trabajo salvo 30 euros por asistir a los plenos.