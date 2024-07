Cuatro becarios de Nacho Cano han declarado en Más Vale Tarde dando más detalles sobre la trama que gira en torno al compositor tras ser arrestado y puesto en libertad este martes. Todo esto tras informar que los becarios llevarían desde mayo trabajando de forma irregular, según publica 'El País'.

Una de las becarias ha asegurado que la Policía le llevó a la comisaria para identificarla y luego "me interrogaron, que no tenían que interrogarme si yo solo iba a identificarme". Además, ha afirmado que le obligaron a mostrar sus chats personales: "Me hicieron mostrar mis chats, mis fotografías, lo cual es mi privacidad".

En cuanto a la actuación de la Policía, otra de las becarias ha expresado que aquellas personas que se negaron a mostrar sus móviles y chats fueron amenazadas por los agentes. "Compañeras que se negaron les dijeron que si ustedes se resisten, nosotros podemos tomar tu teléfono y retenerlos hasta que ustedes nos den información o nosotros ya tenemos todos para regresarlos a México.

Otro de los becarios que ha entrevistado Más Vale Tarde ha manifestado que se negó en un primer momento a mostrar su móvil. "Fui amenazado, tenía a tres policías haciéndome la entrevista diciéndome que si no me muestras tu teléfono se lo vamos a tener que intervenir", ha explicado uno de los becarios.