La Lotería de Navidad da lugar a todo tipo de supersticiones, manías y costumbres. En Más Vale Tarde, El Gran Wyoming habla del poder de la televisión a la hora de hacer que un determinado número se agote en cuestión de horas, al comentar el momento en el que el reportero Isma Juárez logró pasar el décimo 12035 por la espalda de Pedro Sánchez.

El presentador de El Intermedio ha aprovechado para comentar una anécdota personal. Hubo un año en el que el programa se hizo eco de uno de los números que vendía la Fundación Francisco Franco para la Lotería de Navidad, un décimo que se agotó "en el acto" cuando apareció en laSexta.

"Me encontré a un nieto de Franco en un bar. De repente me regaló un décimo y me dio las gracias. Sacas un décimo en la tele y se viene arriba la peña", bromea el presentador.