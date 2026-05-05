Gonzalo Bernardos lanza un mensaje tranquilizador sobre las reservas de queroseno: "Estamos en mejor situación que el resto de la UE"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha manifestado su preocupación ante las posibles tensiones por el suministro de queroseno en Europa. Esto ha provocado que muchos vean peligrar sus vacaciones al tener que coger un avión. Pero ¿existe un riesgo real?

Por primera vez, desde que comenzó el conflicto en Irán, el gobierno español advierte de los riesgos de la escasez de queroseno, a las puertas del verano. Para analizar un poco mas esta advertencia, Más Vale Tarde conecta con el economista Gonzalo Bernardos.

El economista compara a nuestro país con el conjunto de la Unión Europea. Bernardos indica que España tiene reservas para 90 días, mientras que la UE solo para 23. "El Comisario de Energía tiene razón sobre que se debe hacer algo", expone.

España, como indica, está en una mejor situación "porque no nos provisionamos ni de productos refinados del Golfo Pérsico y muy poco de petróleo y gas natural". Añade que, además, "tenemos refinerías y tienen una gran capacidad de refino y transformación del petróleo en queroseno".

Cristina Pardo, por su parte, señala que no entiende qué beneficio puede tener lanzar mensajes sobre que están preocupados. "Es muy confuso", indica la presentadora. "¿A la gente le podemos decir, claramente, que va a tener las vacaciones en paz?", pregunta al economista.

Bernardos indica que lo que se puede decir, en este momento, es que aquellas personas que no tengan todavía su billete de avión, este será más caro. "Por una sencilla razón", expone, "el queroseno ha subido desde el 27 de febrero al 4 de mayo el 70%". Esto puede provocar que los billetes suban sobre un 20%.

"No obstante, yo estoy convencido que subirá bastante menos", indica. El economista cuenta que los grandes grupos aeronáuticos tienen seguros por si el precio del queroseno se dispara debido a la subida del petróleo. "A ellos les va a afectar bastante menos que lo que le afectaría a alguien que no tuviera seguro", añade.

"Estamos bien en el sentido de prevenir cualquier escenario más negativo del actual", apunta. El economista pide no ser "excesivamente pesimistas". "Creo que todo el mundo podrá volar a donde quiera porque habrá suficiente oferta", concluye, "otra cosa es el precio que pagará".

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