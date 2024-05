BBVA presentó el pasado viernes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la solicitud de autorización de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadellque había anunciado hace unas dos semanas, según ha informado la entidad al organismo supervisor.

"Lo que está en juego es la supervivencia de un banco mediano, pero que a su vez es un gran banco. El señor Feijóo ha declarado que no entiende que haya motivos suficientes para autorizar una fusión, si me permite y esto es una opinión subjetiva, yo creo qu ela fusión no va a ocurrir", ha manifestado César González-Bueno, consejero delegado del Banco Sabadell.

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, ha asegurado que los accionistas van a decir que no a la fusión con el BBVA. "En primer lugar, entre las dos cúpulas hay una relación manifiestamente mejorable, entre otras cosas porque el BBVA en el 2020 actuó con bastante prepotencia con el Sabadell".

El BBVA ofrecía 2.500 millones de euros y el Sabadell le pidió 3.000 millones de euros. El BBVA dijo que no porque pensaba que no iban a salir solos y que iban a volver de rodillas pidiedno que les comprara; sin embargo, el Sabadell ha sido capaz de sobreponerse a las adversidades y ahora el BBVA le ofrece más de 11.200 millones de euros, pero, según el profesor, son pocos.

¿Por qué Sabadell considera que la oferta del BBVA es muy baja? Pues porque el banco en cuestión tiene un nicho de mercado que lo domina muy bien en España, que es la banca de PYMES. Además, la clave es sus empledos, mientras que en el BBVA el que te dice que si te da o no un crédito es un algoirmo, según lo que ha explicado en Más Vale Tarde Gonzalo Bernardos.

Aunque no es el único punto fuerte del Sabadell. "La filial británica del Sabadell TCV, que en 2020 perdía mucho dinero, ahora gana dinero y especializándose en hipotecas ganará más". El tercer lugar, el profesor ha planteado que en España hay una concentración bancaria "espectacular".

Esto se traduce en que si el BBVA y Sabadell se fusionaran, "los tres principales bancos españoles coparían el 71% de los créditos y el 73% de los depósitos". No solo eso, sino que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor concentración bancaria.

Por lo tanto, Gonzalo Bernardos ha confirmado que paras las empresas, para las familias, para la economía española "es mejor que el banco Sabadell continúea independiente".