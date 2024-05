El presidente del BBVA, Carlos Torres, y el consejero delegado del banco, Onur Genç, se emplearon a fondo para defender la OPA hostil solicitada sobre el Banco Sabadell, "una filtración impidió que el encuentro tuviera lugar y precipitó los acontecimientos", han señalado. El presidente de Banco Sabadell, Pepe Oliu, no se ha quedado de brazos cruzados y ha comunicado que la información del BBVA es "incompleta", además de que los datos proporcionados "vulneran el régimen de operaciones e introduce documentación incompleta que puede afectar al mercado".

La tensión entre Carlos Torres y Pepe Oliu no es nueva, ya que se cumplen cuatro años desde el intento fallido de fusión en 2020. Durante este tiempo, el presidente del Banco Sabadell ha dejado claro su desinterés en la integración de los bancos, mientras que Torres ha mostrado una postura más proactiva.

Con perfiles muy distintos, Oliu es conocido por su papel en la salida del Sabadell de Cataluña ante la amenaza independentista, mostrando animadversión hacia los partidos separatistas. Por otro lado, Torres habla menos de política, pero eso no quita que el impuesto a la banca no le haya molestado. "Que haya un impuesto a los bancos dificulta que no podamos canalizar tanto crédito como hubiéramos canalizado si el impuesto no existiera", ha manifestado.

La reciente batalla dialéctica con la vicepresidenta Yolanda Díaz por el impuesto a la banca podría haber acercado a ambos banqueros, pero parece que los intereses económicos están por encima de los políticos. Así, la guerra entre el BBVA y el Banco Sabadell está servida, desatando un duelo que promete más en el mundo financiero español.