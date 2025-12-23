Elisa Beni analiza la estrategia de Vox en Extremadura: "Quieren quedarse en la retaguardia para hacer el sorpaso al PP"

Tras las elecciones autonómicas en Extremadura, Vox ha logrado un resultado histórico con 11 escaños. Elisa Beni analiza en Más Vale Tarde la estrategia del partido de Abascal, que busca presionar al PP más que gobernar directamente.

En este vídeo de Más Vale Tarde, Elisa Beni se muestra muy clara sobre la postura de Vox tras las elecciones autonómicas de Extremadura. El partido de Santiago Abascal ha salido más fuerte que nunca, alcanzando 11 escaños en la Asamblea extremeña.

"Vox ahora mismo no quiere gobernar", opina Beni, y añade que la intención de la formación es "incordiar y presionar" al Partido Popular de María Guardiola, dificultando así su toma de posesión como presidenta. Para que Guardiola pueda asumir el cargo, todavía necesitaría el apoyo de Vox o la abstención del PSOE.

Además, la colaboradora señala que desde Vox "quieren quedarse en la retaguardia" para "hacer el sorpaso" al PP. "Vox quiere sustituir al Partido Popular como Podemos quería sustituir al PSOE", reflexiona Elisa Beni.

