Buckingham Palace ha confirmado que el rey Carlos III padece cáncer, sin concretar de qué tipo. Un anuncio que ha tomado a muchos por sorpresa y ante el que el periodista de 'The Times' Simon Hunter anticipa que "no vamos a tener mucha más información de lo que nos quiera dar la familia real", que "normalmente no habla de los temas de salud" de sus miembros.

No obstante, apunta el informador británico, el monarca sí que "hizo una excepción" cuando recientemente se sometió a una intervención de la próstata, cuando "habló un poco más abiertamente de lo que le pasaba para intentar animar a más hombres a hablar de sus problemas de salud" y someterse a chequeos.

"Vete a saber si en este caso también vamos a saber un poco más", desliza Hunter, que señala que en el caso de Kate Middleton, que recientemente se sometió a una cirugía abdominal, "no hay información", una situación que "da lugar a todo tipo de especulaciones" por esta "opacidad" de Buckingham con respecto a los temas de salud.

Por otra parte, el periodista destaca que "en esta situación estamos con una familia real bajo mínimos", algo de lo que recientemente se quejaba la princesa Ana, porque los miembros de la familia real en activo "ya son muy pocos": "Sin Carlos, sin los príncipes de Gales por los temas de salud de Kate Middleton, eso solo deja a la princesa Ana y su hermano Eduardo", resume.

"Van a estar completamente fuera de la vista del público y una parte muy importante de su papel dentro de la sociedad británica es ser un símbolo visible de nuestra familia real", destaca Hunter, cuyo análisis completo puedes escuchar en el vídeo que ilustra estas líneas.