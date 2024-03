Algunas presuntas clínicas de alineadores dentales están recibiendo miles de denuncias por generar daños en la dentadura y las encías que, en ocasiones, conllevan grandes costes económicos y de salud a los pacientes. Iván Malagón, experto en ortodoncia invisible, ha explicado a laSexta que este tipo de prácticas se llevan dando "desde hace varios años".

"Por Internet todo es mucho más accesible, estas empresas franquiciadas ofrecen informaciones que no son reales y prometen lo que no pueden cumplir. La gente busca estética y se gana un problema de salud", ha lamentado el experto, que ha dado las claves para entender qué tenemos que buscar como usuarios.

"Contratan a chicos que acaban de terminar su formación, no tienen experiencia, tienen su número de colegiado, pero no saben tratar a un paciente. Además les explotan y cuando el paciente va a buscarles ya no trabajan en esas clínicas", ha lamentado.

Además, indica, la letra pequeña que les hacen firmar a estos pacientes "en muchos casos les exime de responsabilidad". Pero, ¿qué efectos negativos pueden tener este tipo de alineadores dentales? El experto lo tiene claro: "El odontólogo cualificado, con alineadores puede hacer cosas extraordinarias. El problema es que ni la magnitud de la fuerza ni la proporción se están midiendo. Incluso en muchas ocasiones estas empresas se valen de la inteligencia artificial", ha explicado el experto.