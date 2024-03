Kate Middleton ha roto su silencio y ha anunciado a través de un comunicado en forma de vídeo que padece cáncer, aunque no ha especificado de qué. Con esto pone fin a las especulaciones y confabulaciones en torno a su desaparición después de someterse a una cirugía abdominal el pasado mes de enero.

Ante esto, en Más Vale Tarde se ponen en contacto con Simon Hunter, periodista de The Times: "En un principio pensaban que no tenía nada que ver con el cáncer. De ahí que la Casa Real dijera que no lo era. Sin embargo, luego han visto la realidad y le han hecho una quimioterapia preventiva", explica.

"Tanto ella como Guillermo han hecho lo que podían para gestionar la situación y han pedido un tiempo para recuperarse y tener la posibilidad de explicar a sus hijos de forma apropiada lo que le estaba pasando", comenta el periodista, que asevera que la princesa de Gales de ahora en adelante va a "centrarse en las cosas que le van a ayudar a recuperarse".

Durante su intervención también aprovecha para criticar la presión mediática que ha recibido y que le ha llevado a anunciar que padece cáncer: "Es triste que hayan tenido que llegar a esto cuando lo que querían era tener unos meses de privacidad". Aunque también critica a Kensington Palace por la "mala gestión" de la comunicación cuando querían "mantenerlo en privado".