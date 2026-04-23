"Es evidente que Rajoy no ha dicho la verdad en muchas cosas": Carlos E. Cué, tajante sobre la declaración del expresidente

Carlos E. Cué desmonta algunas afirmaciones de Mariano Rajoy durante su declaración en el juicio a la 'kitchen', como su relación estrictamente profesional con Bárcenas o que la confianza se rompió al conocerse la fortuna del extesorero en Suiza.

Más Vale Tarde conecta con Carlos E. Cué para analizar la declaración de Mariano Rajoy en el juicio a la 'trama kitchen' en la que el expresidente ha dicho que Luis Bárcenas no era de su confianza y que su relación era estrictamente profesional. También que si había algún tipo de confianza entre los dos, se rompió cuando se supo que el extesorero tenía 48 millones de euros ocultos en Suiza.

"Es evidente que Rajoy hoy no ha dicho la verdad en muchas cosas", afirma el periodista, que explica que "Rajoy jugaba a no tener amigos superíntimos", pero él y Bárcenas "eran dos personas de máxima confianza".

Cué señala que lo más importante de su relación llega después de estallar el 'caso Gürtel' y qué hizo Rajoy respecto al extesorero hasta el día que se publican los papeles de Bárcenas.

Carlos recuerda que, hasta ese momento, "Rajoy lo protegió, negoció con él en secreto y le mantuvo". En este sentido, apunta que en una "reunión bastante conocida con Javier Arenas" se pactó con Bárcenas que, aunque se iría del PP, seguiría manteniendo su sueldo, su secretaria, el coche y se le daría un despacho.

"Todo eso pasó, está documentado, y que Rajoy venga a decir que había muy poca relación, no. Rajoy no era un amigo de Bárcenas, pero cuando tuvo que tomar la decisión de qué hacer con él, lo mantuvo, lo aguantó y lo protegió hasta el final".

Este punto sería la publicación de los papeles de Bárcenas, cuando el expresidente del Gobierno habría considerado que le había "traicionado". Carlos también desmiente a Rajoy y asegura que la relación no se rompió al conocerse lo de los 48 millones en Suiza, ya que fue en ese momento cuando le habría mandado el conocido mensaje de 'Luis, sé fuerte'.

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