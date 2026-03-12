El FBI 'ficha' a la UFC: expertos en artes marciales entrenarán a los agentes federales "para proteger mejor al pueblo de EEUU"

Los detalles En un seminario que dicen será "emocionante", los luchadores van a mostrar sus mejores golpes a la "principal agencia policial del mundo". Todo se entiende mejor viendo la pasión de Trump por el mundo del ring.

El FBI se aliará con expertos en artes marciales de la UFC para mejorar las habilidades de sus agentes. Durante un seminario de dos días, los luchadores compartirán sus técnicas de combate con los federales, con el objetivo de que la agencia esté mejor preparada para proteger al pueblo estadounidense. Kash Patel, director del FBI, ha destacado la importancia de esta colaboración. La conexión entre la UFC y el presidente Donald Trump, quien ha mostrado interés en las artes marciales, es evidente. Esta relación ha facilitado eventos como una futura pelea de la UFC en la Casa Blanca, fortaleciendo la vinculación entre ambos mundos.

El FBI se va a poner en manos de los expertos en artes marciales de la MMA. De los luchadores de la UFC. De los que se ven las caras en el octógono, en la jaula, y que ahora van a enseñar varios de sus mejores golpes a los agentes federales. Porque van a ser sus maestros. Porque van a poner a disposición de la agencia sus puñetazos y patadas en un seminario que, dicen, va a ser "emocionante".

Serán un total de dos días de entrenamiento. Serán un par de jornadas compartiendo conocimientos con el FBI para, dice Kash Patel, director del organismo, que la "principal agencia policial del mundo esté aún mejor preparada para proteger al pueblo estadounidense".

"Me complace anunciar este seminario histórico entre el FBI y la UFC. Es una gran oportunidad para nuestros agentes del FBI", ha dicho Patel en un comunicado.

Ha confirmado así tal unión. Una que se entiendo viendo el camino de Donald Trump y de su pasión por este tipo de eventos. El ahora presidente, además de aparecer en alguna que otra serie o película en los 90, también hizo sus pinitos en la WWE, donde soltó algún que otro sopapo a Vince McMahon, el que fuera director de la competición de lucha libre.

El que es además un buen amigo del republicano en una relación que ha llevado al apellido McMahon a la Casa Blanca. Porque Linda McMahon, exmujer de Vince, es la secretaria de Educación de Donald Trump.

Tal es la vinculación de Trump, del Despacho Oval y de la lucha libre o las artes marciales que el presidente ya ha confirmado que va a haber una pelea de la UFC en la Casa Blanca. De una competición de la que Dana White es director. Un White que es otro gran amigo del presidente.

"Llevamos siendo amigos 25 años", dijo en su día el mandamás de la UFC. Alguien que, por cierto, estuvo en el escenario durante el primer mitin de Trump después de que le eligieran presidente de Estados Unidos. "Nadie se merece esto más que él", dijo.

Porque la amistad con Trump es algo que tiene cosas como esa. Porque puede hacer que, por ejemplo, Markwayine Mullin, un exluchador de artes marciales, sea nombrado director de Seguridad Nacional.

Entre las aportaciones políticas del también senador republicano por Oklahoma está el momento en que, en 2023, desafío una peleaen plena sesión de la cámara a Sean O'Brien, presidente del sindicato Teamsters.

"¿Quieres hacerlo ahora? Entonces levanta tu trasero", dijo ante las respuestas de su 'oponente' mientras se levantaba presto al combate.

Ahora, la MMA llegará al FBI. Llegará a través de ese "seminario histórico" entre la agencia y la UFC, que dirige un amigo de Trump, y que hará que sus métodos pasen del octógono a las placas federales.

