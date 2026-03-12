Ahora

Juicio

Mayte Alcaraz cree que Pilar Baselga no está arrepentida: "No vale todo"

La ultra está acusada de injurias graves después de haber afirmado que Begoña Gómez era transexual. Baselga lo hizo en una tertulia en Distrito TV.

La ultra está acusada de injurias graves después de haber afirmado que Begoña Gómez era transexual. Baselga lo hizo en una tertulia en Distrito TV.

Este jueves se ha celebrado el juicio contra la ultra Pilar Baselga y Distrito TV por decir que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, era transexual. La acusada se refirió a ella como 'Begoño' y está acusada de injurias graves.

Como indica Iñaki López, Baselga solo ha respondido a su abogado y, además, "se ha deshecho en excusas para tratar de justificar semejantes acusaciones, incluso de participar dentro de un clan de narcotráfico a un clan marroquí".

"Confío en la justicia", afirma Chema Crespo, "y esta señora se merece un correctivo judicial, solvente y severo". El periodista señala que "efectivamente, ese comentario, esas sandeces, esa calumnia ha quedado ahí registrada y eso fue objeto de comentario en todo el país".

Mayte Alcaraz, por su parte, señala que no cree que Baselga esté arrepentida de sus palabras. "Simplemente ha acomodado ahora un discurso a medio camino porque se ha dado cuenta que puede ser empurada", indica la periodista. "No vale todo", afirma, "por mucho que seas la mujer del presidente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la guerra en Irán, en directo | El nuevo líder supremo iraní pide mantener cerrado el estrecho de Ormuz y clama venganza: "Irán no se abstendrá de vengar la sangre de sus mártires"
  2. El precio del petróleo vuelve a superar la barrera de los 100 dólares en plena escalada de ataques en Ormuz
  3. El Supremo ordena a los nietos de Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás
  4. La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas
  5. Interior tardó casi dos meses en suspender al comisario acusado de acoso y lo mantuvo trabajando con la subinspectora que le denunció
  6. Morrissey cancela su concierto en Valencia porque "el ruido" de las Fallas le impidió dormir: "Le dejó en estado catatónico"