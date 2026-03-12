Mayte Alcaraz cree que Pilar Baselga no está arrepentida: "No vale todo"

La ultra está acusada de injurias graves después de haber afirmado que Begoña Gómez era transexual. Baselga lo hizo en una tertulia en Distrito TV.

Este jueves se ha celebrado el juicio contra la ultra Pilar Baselga y Distrito TV por decir que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, era transexual. La acusada se refirió a ella como 'Begoño' y está acusada de injurias graves.

Como indica Iñaki López, Baselga solo ha respondido a su abogado y, además, "se ha deshecho en excusas para tratar de justificar semejantes acusaciones, incluso de participar dentro de un clan de narcotráfico a un clan marroquí".

"Confío en la justicia", afirma Chema Crespo, "y esta señora se merece un correctivo judicial, solvente y severo". El periodista señala que "efectivamente, ese comentario, esas sandeces, esa calumnia ha quedado ahí registrada y eso fue objeto de comentario en todo el país".

Mayte Alcaraz, por su parte, señala que no cree que Baselga esté arrepentida de sus palabras. "Simplemente ha acomodado ahora un discurso a medio camino porque se ha dado cuenta que puede ser empurada", indica la periodista. "No vale todo", afirma, "por mucho que seas la mujer del presidente".

