Abaten a un hombre en Michigan en un tiroteo después de embestir con su coche contra una sinagoga

Los detalles El FBI ha informado que ha respondido a un aviso de la Policía estatal sobre un "tirador activo" que ha estrellado su coche en el lugar.

Un incidente en Michigan ha dejado a la comunidad en vilo, luego de que un conductor armado embistiera su vehículo contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield. El tirador fue abatido y el FBI investiga el suceso. La gobernadora Gretchen Whitmer expresó su consternación, destacando que el antisemitismo no tiene cabida en el estado. Este evento se suma a otros recientes, como un tiroteo en Texas que dejó tres muertos y 18 heridos, y una explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo. Mientras tanto, Washington desmiente amenazas de ataques con drones iraníes, desestimando informes no verificados.

La Policía de Michigan ha informado de que un conductor aparentemente armado ha embestido con su vehículo la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield. El tirador ha sido abatido, después de que el FBI confirmara su presencia en el lugar para indagar sobre qué es lo que había pasado.

"El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan. Responde al a aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel", ha detallado Kash Patel, director de la agencia, en redes sociales.

Por su parte, la gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, ha catalogado el suceso de "desgarrador". "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan", ha dicho en un comunicado.

Estados Unidos se encuentra en alerta roja por terrorismo desde el comienzo de la guerra en Irán. Desde que se lanzaran las primeras bombas por parte de EEUU y de Israel sobre Teherán con la posterior respuesta iraní con ataques en Oriente Medio.

Y es que este es un incidente más que se suma a los que se han producido de forma reciente o bien en EEUU o bien relacionados con EEUU. En Austin, en el estado de Texas, un tiroteo acabó con la vida de tres personas y dejó al menos 18 heridos de diversa consideración.

Uno de los fallecidos fue el tirador, de quien el FBI afirmó que podría tener nexos con el terrorismo. "Aún es demasiado pronto para determinar la motivación exacta", declaró un funcionario de la agencia.

"En un momento dado, encendió sus luces intermitentes, bajó la ventanilla y disparó una pistola, alcanzando a los clientes del bar que estaban tanto en la terraza como frente al local", ha expuesto Davis.

El sospechoso, una vez aparcó el coche, salió armado con un rifle y disparó a algunos civiles. Los agentes, una vez se encontraron con él, le dispararon y mataron.

Además, una "fuerte explosión" se produjo durante la madrugada en la entrada de la embajada de Estados Unidos en Oslo, la capital de Noruega. "No había una amenaza conocida", expresó el jefe de respuesta de emergencia sobre el posible vínculo de la explosión con los ataques de EEUU sobre Irán.

Forde Larse, portavoz de la Policía, afirmó que una de las hipótesis que barajaban era la del "terrorismo": "Es natural pensar que esto podría ser un ataque dirigido deliberadamente contra la embajada estadounidense".

Mientras, desde Washington se ha desmentido que exista una amenaza de ataque con drones iraníes en territorio de EEUU, después de la información de 'ABC News' que alertaba de una posible ofensiva en California.

"Para ser claros, no existe tal amenaza por parte de Irán. Nunca existió", ha compartido Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, quien habla de que se trataba de "una pista sin verificar" que el medio "omitió en su artículo".