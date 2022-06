Las amantes del rey Juan Carlos I fueron un quebradero de cabeza para el Estado. Así se desprende del tercer episodio de "Los Borbones, una familia real", que ya está disponible en ATRESplayer Premium y que narra la relación de la familia real con las mujeres.

En el vídeo principal de esta información se explica el episodio en el que se desveló la relación entre Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey: todo sucedió debido a una comida indiscreta entre ambos en un restaurante.

Según destaca el periodista Juan Fernández-Miranda, en esa cita se produjeron "escenas cariñosas" que un fotógrafo retrató. Al día siguiente llamaron a Zarzuela y pusieron precio a esas fotografías: 100.000 dólares para que no fueran publicados. Además, a Rey se le dio un programa en la televisión pública y llegó a entrar el CNI. "Yo tengo un límite y tengo un aguante. Si me siguen maltratando como hasta ahora, prefiero decirlo todo y que me maten, si quieren, porque vivir de esta manera no me merece la pena", asevera la vedette.