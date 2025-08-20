Carmen Morodo, sobre los incendios: "Bomberos y vecinos allí y los políticos perdiendo tiempo en tirarse los trastos al a cabeza"

Carmen Morodo hace una reflexión sobre el papel de la clase política tras días de incendios en los que bomberos, UME, voluntarios y vecinos trabajan sin descanso en primera línea contra el fuego.

Una noche más, bomberos, brigadistas, voluntarios y operativos de la UME trabajan sin descanso para combatir los incendios que asolan diferentes puntos de España.

Así lo muestran en vídeos, que se pueden ver sobre estas líneas, donde muestran cómo es su labor contra el fuego en primera línea.

El sonido del viento, las llamas y su respiración entrecortada por el esfuerzo es lo único que se escucha en unas imágenes que demuestran su trabajo en una situación límite donde pasan horas rodeados por las llamas y bajo temperaturas que en algunos casos se acercan a los 60 grados.

Tras ver la desesperación y el esfuerzo de vecinos y profesionales contra los incendios, Carmen Morodo hace una reflexión: "Ellos (los bomberos) y los que viven allí con unos políticos que siguen perdiendo el tiempo en tirarse los trastos a la cabeza".