Ernesto Martínez, familiar de una desaparecida por la DANA: "Mazón no ha demostrado ser ni presidente ni honorable·

En Más Vale Tarde, Cristina Pardo entrevista a Ernesto Martínez, tío de Eli, una de las desaparecidas por la DANA de octubre de 2024. El hombre critica duramente la falta de implicación del presidente valenciano, Carlos Mazón, con las víctimas y sus familias.

Cristina Pardo ha entrevistado en Más Vale Tarde a Ernesto Martínez, tío de Eli, una de las personas que continúa desaparecida tras la DANA del pasado 29 de octubre de 2024. Durante la conversación, la presentadora le preguntó si en este año se habían reunido con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El hombre ha sido contundente: no, y ha asegurado que, aunque los llamase ahora, tampoco asistiría.

"Su tiempo ya pasó. En algún momento podía haber tenido una cita con nosotros, pero nunca se ha preocupado. Es más, ni ha puesto un minuto de silencio en todo este año, por lo cual no ha reconocido a las víctimas", ha señalado Ernesto.

El tío de Eli considera que Mazón solo se ha centrado en la parte económica de la tragedia. "Está en la reconstrucción porque ahora es eso lo que da dinero. Que siga en la reconstrucción, pero él no ha demostrado ser ni presidente ni honorable", ha añadido visiblemente molesto

Por último, hace una reflexión sobre lo que, en su opinión, debería suponer ser presidente de la Comunidad Valenciana. "Cuando un político jura el cargo, adquiere unos derechos, pero también unas obligaciones, y las obligaciones aquel día las dejó a un lado y se fue a otra cosa", ha terminado diciendo en Más Vale Tarde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.