"¿Eres de España? Felicidades": la irónica respuesta de Trump a una periodista española tras su amenaza de aranceles

"España es terrible. Son el único país que no quieren pagar completamente". Estas son las palabras escogidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para descalificar y, de paso, amenazar a España. Todo, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya negado a cumplir con el aumento del gasto en Defensa, que se estudiaba este miércoles en la reunión de la OTAN, en La Haya.

Mientras que Trump exige a todos los países de la Alianza que suban su gasto en cuestiones de defensa militar hasta alcanzar el 5% de su producto interior bruto, Sánchez asegura que no es necesario. España cree que puede cumplir con todos los objetivos de mejora que pide la OTAN, pero gastando menos, que con un 2,1% del PIB "es suficiente".

Por ello, al terminar la reunión de la OTAN, Trump se ha despachado contra España. No ha dudado en mostrar su enfado y en lanzar amenazas del tipo: "Les vamos a hacer pagar el doble" o "se quieren quedar con el 2% y creo que es terrible". En definitiva, el presidente de EEUU ha atacado a nuestro país asegurando que podríamos convertirnos en su nueva víctima a la que imponer altos aranceles.

Pero el momento más tenso se ha vivido en su rueda de prensa. Una periodista le ha preguntado por el "no" de Sánchez al 5% y esta ha sido su respuesta: "Se quieren quedar con el 2%. Están muy bien, su economía está muy bien. Pero, si algo malo les pasara, serían el único país que ...". No ha llegado a terminar su amenaza. No ha dicho ni qué es eso malo que le puede llegar a pasar a España, ni la consecuencia de no pagar el mismo porcentaje que el resto de países de la OTAN. Pero, todos los allí presentes han entendido que se refería a que nuestro país no será igualmente ayudado ante posibles problemas.

Pero hay otra razón para que Trump no haya terminado esta frase. Ha preferido cortarse a sí mismo, para preguntar directamente a la periodista a la que contestaba por su nacionalidad. "¿Eres de España?" Y, sorpresa, su respuesta ha sido un "sí". Lejos de achantarse, el mandatario de EEUU ha hecho gala de su rapidez para tirar de sarcasmo. "Bien, enhorabuena, felicidades", ha contestado.

Acto seguido, ha continuado con su discurso contra España y el Gobierno de Pedro Sánchez, atacando su negativa a aumentar el gasto en Defensa tal y como él desea. Pero, ya de paso, ha decidido personificar su ofensiva en la periodista española. "Sois el único país que no pagáis, no sé cuál es el problema", ha sentenciado.