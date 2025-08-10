Japón activa la alerta máxima por unas lluvias de récord y recomienda evacuar a más de 300.000 personas

¿Qué está pasando? En el país del Sol Naciente ha llovido casi el doble del promedio anual para todo el mes de agosto en un año normal.

Japón enfrenta inundaciones sin precedentes, especialmente en el sudoeste, donde se ha registrado más de un metro de agua en solo una hora. Las autoridades han emitido órdenes de evacuación para más de 300,000 personas debido al riesgo de desplazamientos. Desde el norte de Kyushu hasta el oeste de China, se mantiene una vigilancia estricta por las intensas lluvias. En agosto, ha llovido casi el doble del promedio anual, lo que ha llevado al Gobierno a emitir la máxima alerta. Las calles están anegadas, los vehículos navegan por el agua, y las alcantarillas no soportan el exceso, mientras los equipos de rescate buscan personas atrapadas y se teme la llegada de nuevas tormentas.

"Desde el norte de Kyushu hasta el oeste de China se requiere una vigilancia estricta por las fuertes lluvias", ha informado la televisión de Japón.

Y es que ha llovido casi el doble del promedio anual para todo el mes de agosto en un año normal, dejando imágenes de truenos y relámpagos y obligando al Gobierno nipón a emitir la máxima alerta por graves inundaciones.

Unas precipitaciones que han dejado calles anegadas, que han provocado que los vehículos naveguen por el agua en vez de circular por el asfalto. Los garajes, totalmente inundados.

Y las alcantarillas que no pueden con tanto agua. De ellas, sale agua a borbotones mientras los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para ver si hay personas atrapadas.

Mientras, los ojos se dirigen al cielo ante la amenaza de nuevas tormentas que compliquen todavía más la situación en el país del Sol Naciente.